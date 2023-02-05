«Карпин — нормальный мужик! В РПЛ болею за «Ростов». Интервью тренера «Алании» — самой яркой команды первой лиги

«СЭ» поговорил с Зауром Тедеевым — о тактической философии, стадионе во Владикавказе и Дзагоеве.

Второе место, кадровые потери

— Первую часть сезона «Алания» завершила на втором месте, пропустив вперед «Балтику». Довольны ли вы промежуточным результатом и качеством игры своей команды?

— Если бы перед началом чемпионата мне сказали, что на зимнюю паузу «Алания» уйдет на второй строчке в таблице, я бы отнесся к этому с некоторым скепсисом.

— Почему?

— Надо понимать, что перед стартом сезона мы потеряли сразу четырех ключевых футболистов. Причем все они из группы атаки.

Сначала нас покинул Бутта Магомедов, еще по ходу прошлого сезона перешедший в «Химки». Затем произошли изменения в тренерском штабе, я внезапно принял команду. И уже ближе к концу сборов потерял еще троих исполнителей. Гурциев перешел в «Оренбург», Хубулов — в «Крылья», Кобесов — в Нижний Новгород. Кроме того, Хадарцев получил довольно тяжелую травму. Получается — даже пять футболистов основы. Согласитесь, многовато.

В прошлом сезоне «Алания» забила 75 мячей во многом благодаря этим ребятам. А тут мы остались без таких индивидуально сильных игроков... Без этой пятерки. И поначалу оказались не готовы к такому повороту.

— Как выходили из положения?

— На тренировках очень много времени уделяли тактике. Я понимал, что таких игроков будет заменить крайне сложно, почти невозможно, поэтому попытался компенсировать это за счет новых тактических элементов. И нам довольно быстро удалось обрести стабильность в игре. А после гостевого матча с «Уфой» в четвертом туре (3:1) появилась уверенность в своих силах. Появилась надежда, что и стадион вовремя перестроим.

— Вы действительно здорово стартовали, довольно уверенно шли по дистанции, но что произошло в ноябре? С чем связываете три поражения кряду — от «Енисея», «Родины» и «Балтики» — и откат на второе место?

— Это и травмы, и недостаточно длинная скамейка. Потеряли определенную группу футболистов. Это были и инфекционные заболевания, теряли игрока за игроком...

Футболисты «Алании» после матча. ФК «Алания»

— После сенсационного поражения от «Родины» в Грозном вы сказали: «Думаю, причина такого результата кроется в психологии. Наша команда много лет не была на первом месте. Сегодня нам надо понять, что мы находимся в лидерах, и относиться к этому более спокойно».

— Психологический фактор нахождения на первом месте нельзя сбрасывать со счетов. У нас собраны честолюбивые амбициозные парни, которые нацелены только на победу. И в этом плане я могу ими только гордиться. Но если посмотреть на их предыдущие клубы, то лишь немногие из них ранее решали серьезные задачи, боролись за первые места в различных турнирах. Это Азамат Засеев, Хетаг Хосонов.

Но в то же время мы не должны забывать и о славных традициях «Алании». Ведь большинство ребят родились тогда, когда Владикавказ стал чемпионом России и прервал гегемонию «Спартака». Есть в этом некий символизм.

— А ментально ваша команда готова к тому, чтобы оказаться в РПЛ?

— А вы думаете, у того же «Оренбурга», когда он выходил в РПЛ, было много футболистов, которые ранее выступали в элитном дивизионе и решали высокие задачи? Так что тут не совсем корректно сопоставлять. Силен тот спортсмен, который в тяжелый момент, падая, встает и идет дальше. От поражений никто не застрахован. Все зависит от того, насколько правильно ты воспринимаешь неудачи. Слава Господу, мои игроки это прекрасно осознают, не сломались после неудачной серии. Если брать наш матч с «Родиной», который вы упомянули, то москвичи прилично усилились, там квалифицированный тренерский штаб. Нельзя принижать этого соперника. Он умеет играть в интересный футбол.

Дзагоев

— Поражение от «Балтики» — самое болезненное на этом отрезке?

— Так сложился матч. Реализуй мы свои моменты в начале встречи, думаю, эту игру уже не отпустили бы. Ну что поделать, допустили потом ошибки. Такова часть футбола.

— Некоторые специалисты говорят, что «Балтика» играет в довольно простой футбол, а «Алания» — в более изысканный. Как вам такие сравнения?

— Я уважаю работу любого тренера. У каждого свой путь. Да, возможно, «Алания» сейчас отличается от других в лиге более зрелищным футболом. Но таков наш менталитет. Мы верны традициям, заложенными нашими старшими товарищами. Мы росли на матчах «Алании-1995». Сегодня не приходится ждать от «Алании» того, что она будет отбиваться и ждать своего шанса. Это не про нас. Такое невозможно! Иначе футболисты сразу же осиротеют...

— Что можете сказать о «Рубине», который перед стартом сезона многие называли «Галактикос»? От казанцев ждали большего?

— Я не могу комментировать соперников. Но «Рубин» очень добротная команда.

— Вы же звали в «Аланию» Алана Дзагоева, который в итоге оказался в «Рубине»?

— Выбор Алана был, видимо, предопределен тем, что «Рубин» тогда возглавлял Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев работал в ЦСКА. Когда мы играли против Казани, пожелал Алану удачи и обойтись без травм. Очень уважаю этого футболиста. Считаю его одним из лучших игроков из Осетии за последние годы. Да, хотелось бы видеть его у нас, но так сложились обстоятельства.

Алан Дзагоев. ФК «Рубин»

— Дзагоев сейчас смог бы играть в тот интенсивный и агрессивный футбол, который старается показывать «Алания»?

— Если посмотреть на статистику, то по уровню прессинга, количеству отборов на чужой половине поля (а это предполагает высокую физическую готовность, умение спринтовать) — мы в лидерах дивизиона. Алан — очень умный футболист. При должной подготовке, считаю, он бы спокойно справился с этими требованиями.

— После встречи с «Акроном», когда «Алания» отыгралась после 1:3 и даже могла вырвать победу в концовке, вы заметили: «Просто я не помню матча, где бы мы не добавили во втором тайме». Такова стратегия Владикавказа — уметь добавлять именно после перерыва против любого соперника?

— Во время зимних сборов мы сначала набираем объем, уделяем много времени кардио. Это делается для того, чтобы к середине сборов ребята уже спокойно переваривали нагрузки при беге с высокой интенсивностью, могли бы быстрее восстанавливаться.

Сейчас мы протестировали подопечных и поняли, что по сравнению с летом они стали функционально более крепкими, выносливыми. Это, конечно, здорово! Но впереди еще очень много работы. Не все решает физика. Однако мы держим в голове, что в футболе есть и 15-я минута, и 60-я, и 85-я, когда мы должны действовать на тех же скоростях, что и в дебюте встречи.

При этом анализ чемпионата мира показал (сейчас как раз изучаю статистические данные), что мы в России здорово уступаем иностранцам в плане бега на высоких скоростях, в плане интенсивности... И это уже проблема глобальная — на этапе многолетней подготовки. За несколько сборов нереально сильно развить скоростные качества у игроков, которым уже 25-27 лет.

Детские тренеры ставят физическую готовность парня выше таланта

— Хотите сказать, что высокую скорость надо начинать вырабатывать чуть ли не с шести-семи лет?

— Надо правильно вести методическую работу с футболистами, начиная с самого юного возраста. И уже доводить ребят до 21-23 лет. Все должно вытекать одно из другого. Должна быть единая система подготовки с учетом, конечно, и индивидуальных особенностей тех или иных игроков.

Ведь нередко физическую готовность парня ставим выше его таланта, который, увы, слишком поздно замечаем. По юношам у нас часто играют просто мощные ребята. Я против такого подхода. Парень может где-то отставать в физическом развитии, но не надо сразу ставить на нем крест. Он потом еще свое доберет.

Я общался со многими тренерами футбольных академий в России. И они мне говорили о большой ротации в юношеских командах. Просто сумасшедшее обновление команды в период с 10 до 14 лет. От первоначального состава остается всего 2-3 процента...

— Почему так происходит?

— Потому что если тренер не добивается результата на соревновании, его снимают с должности. Приходит новый, который набирает новую команду. Но так не должно быть! Никто не говорит, что пацаны не должны побеждать. Но только не любой ценой! И не за счет тех мальчишек, которых бракуют только потому, что они здесь и сейчас в чем-то уступают в физическом плане, однако в будущем способны стать серьезными игроками.

В «Ростове» я возглавлял программу молодежного футбола и придерживался в своей работе иного подхода. Сейчас до основы дончан доросли Мелехин, Лангович.

Но они не приходили в «Ростов» из ведущих академий страны. Лангович — местный воспитанник. О Мелехине хочется сказать отдельно. Он из системы «Родины». Но мы взяли парня, изучили его, поменяли ему позицию, дали возможность прогрессировать. И таких примеров достаточно много. Парень находился под носом московских клубов, но его не разглядели, а мы предоставили Вите шанс. То есть хватает способных ребят, их надо искать, раскрывать

Мы обязаны уделять пристальное внимание детско-юношескому футболу. Я должен находить время, чтобы контактировать с детскими тренерами из системы «Алании». Это наше будущее.

Заур Тедеев. ФК «Алания»

— Вы как-то говорили, что вообще не подсказываете молодым футболистам, когда они атакуют, не загоняете их в рамки.

— Совершенно верно. Причем это касается не только юных игроков. Сейчас в «Алании» мы, конечно, обозначаем общие принципы ведения атаки. Прежде всего обращаем внимание футболистов на то, в каких позициях им нужно находиться в той или иной фазе. Но я не считаю правильным подсказывать футболисту, что он должен делать в ту или иную секунду. У него уже есть свое решение. Пока мой сигнал дойдет до его головного мозга, я его просто собью с толка. Зачем это делать? Зачем давить на мнение человека? Он уже сделал свой выбор, зачем же мне вмешиваться? Так мы отобьем у него желание быть инициативным и импровизировать!

Тренеру, особенно на детском уровне, вообще не следует загонять парней в какие-то рамки, когда те атакуют. Не надо их трогать! В «Алании» многие детские тренеры прошли школу дворового футбола, прошли улицу.

— Это вы к чему?

— Когда играешь во дворе рядом с более старшими ребятами, то, конечно, они пытаются тебе подсказать, где-то надавить. Но как ты это воспринимаешь?

— Как?

— Это же не твой главный тренер в секции, ты не должен его беспрекословно слушаться и нередко поступаешь по-своему. Так и вырабатывается самостоятельность в принятии решений на поле. Во всяком случае так было в осетинских дворах. И я рад, что сейчас специалисты с таким менталитетом работают с детьми и юношами в академии «Алании». Я смотрю на них и часто получаю удовольствие. Весь мой тренерский штаб помогает своим коллегам из академии, у нас довольно тесный контакт.

Контрпрессинг

— Вернемся к первой команде «Алании». Вы наказываете своих футболистов за поперечные передачи, требуете от них играть только вперед?

— Конечно, мне больше нравится, когда игрок сразу пытается обострить. Всегда говорю подопечным: лучше 10 раз отдайте пас в штрафную, чем катайте поперек и сохраняйте мяч. Если даже 1-2 раза передача вперед найдет адресата, это уже голевой момент!

— Но тогда вы увеличиваете риск потерь мяча, обрезов.

— Самое главное, чтобы после потери игрок не выключался, а сразу же вступал в отбор. Мы тщательно отрабатываем это на тренировках — нацеливаем ребят на то, чтобы они вернули мяч как можно быстрее.

— Через сколько секунд после потери?

— Если после потери мяча проходит 5-6 секунд, то нам уже приходится отходить назад. Нацеливаем игроков на 2-3 секунды, чтобы вернуть мяч. За такой короткий промежуток игроки должны резко перестроиться и занять нужные позиции на поле для более эффективного отбора. Подчеркну: это касается каждого футболиста команды — не только тех, кто оказывается непосредственно в зоне потери мяча.

Футболисты «Алании». ФК «Алания»

И сегодня по индексу ведения борьбы после потери мяча «Алания» находится среди лидеров в первой лиге.

Понятно, что отобрать мяч через 2-3 секунды после потери — очень сложно. Но надо к этому стремиться! Необходимо учитывать и функциональные особенности игрока. Ну если он будет 5-7 секунд бегать на максимальной мощности и скорости за соперником, то сколько таких рывков сможет сделать за матч? Истощение наступит довольно быстро. То есть нам надо либо сразу же вернуть мяч, либо резко сесть назад в нужные позиции, чтобы уже в определенном блоке встретить соперника. Повторюсь, в «Алании» уделяют большое внимание контрпрессингу.

— У вас не сложилось ощущения, что команды первой лиги побаиваются «Аланию» и играют против вас осторожнее, чем с другими фаворитами турнира?

— Я заметил интересную тенденцию. Так сложилось, что с определенным соперником мы встречались сразу после того, как с ним сыграл «Рубин». И вот против казанцев, как мне показалось, многие наши соперники играли острее, смелее. Против нас они уже через 15 минут, как правило, садились в низкий блок.

При этом меня приятно удивило, как к нам подготовились «Родина» и «Акрон». Они старались играть в открытый футбол, что стало в определенном смысле неожиданностью.

Стадион

— В «Алании» сейчас играет самый результативный футболист первой части сезона — полузащитник Артур Галоян. Когда вы приглашали его из «Велеса», то сказали: «Если не переключишь скорости, останешься в этой лиге». Он переключил? И в чем ему надо еще добавить, чтобы все-таки оказаться в РПЛ?

— Артуру еще надо прибавить в атлетизме. Без этого в РПЛ будет очень сложно.

Скорость он действительно переключил. Когда мы его пригласили и протестировали, то я понял, что его потенциал гораздо выше, чем он показывал в предыдущих командах. И от него следует требовать большего. Сам Артур потом по ходу сезона признался, что он и не предполагал, что способен играть на таких скоростях. Но ему еще надо много работать.

И я имею в виду не только Галояна. У нас в центре поля играет Цораев, который может действовать еще быстрее и мощнее. То же самое могу сказать о Хосонове, Засееве.

В целом я доволен профессионализмом своих подопечных. Я даже переживал, что некоторые ребята не примут мои требования по питанию, восстановлению и так далее. Но все прошло довольно гладко.

Болельщики «Алании». ФК «Алания»

— Судя по тому, что вы в «Ростове» работали с Валерием Карпиным, в «Алании» запрещен сахар.

— (Смеется). Многие из тех, кто сейчас играет в «Алании», знают меня по 2010 году. Они тогда были еще слишком молоды, но уже усвоили определенные требования. Я и тогда не позволял есть им жареное, жирное, сахар, мучное!

— Один из главных вопросов, касающихся «Алании», — состояние домашнего стадиона. Пока нет уверенности, что его реконструируют к следующему сезону? У вас в голове сидит мысль, что вы выйдете в РПЛ напрямую или через стыки, а вас туда не пустят из-за арены?

— Моя цель — тренировать и готовить футболистов для побед в каждом матче. Я живу рядом с этим стадионом, вырос на нем — на «Спартаке». Это моя и радость, и боль... В 1995 году подавал мячи великим нашим футболистам, которые в итоге стали чемпионами. И сейчас молю Господа о том, чтобы «Алания» вновь сыграла на нем в РПЛ. Наш болельщик этого заслуживает.

— Но как идет реконструкция?

— Иногда общаюсь с прорабом стройки. Прошу людей, которые живут рядом со стадионом, лишний раз сходить и посмотреть, какими темпами все это проходит. Верю, что все будет хорошо. Живу этим. Но я же не профессионал. Слукавлю, если скажу, что я досконально разбираюсь в этой теме.

— А кто был вашим кумиром в «Алании-1995»?

— Бахва Тедеев, который меня потом тренировал. В 1995 году, считаю, он был лучшим в той команде. Но нельзя забывать и о других великих игроках в каждой линии. Омари Тедрадзе — ведущий защитник, Мирджавол Касымов — блестящий полузащитник. А Артур Пагаев? Я не понимаю, как этот крайний защитник не играл за сборную России! А вспомните нашего капитана Инала Джиоева — без него невозможно представить ту «Аланию»! Я же все помню — каждый матч, на зубок помню состав... Золотые годы! Полюбил эту команду раз и навсегда.

0:6 от ЦСКА

— Поговорим о подготовке ко второй части сезона. Недавно вы крупно проиграли ЦСКА в контрольном матче — 0:6. Шокированы таким результатом?

— Я был немного удивлен и зол — на себя и на своих игроков. Но такое случается. Мы после спарринга пообщались с ребятами и друг друга поняли. Понятно, что мы играли не основными составами, а уровень мастерства все-таки разный. Но получили бесценный опыт.

— Но так ваша команда может психологически и надломиться...

— Я специально решил, что на этом сборе мы должны сыграть с командами РПЛ. Уже была ничья с «Торпедо», крупно уступили ЦСКА. Впереди матч с «Динамо», чтобы прочувствовать этот уровень. Такие поединки высвечивают наши проблемы и в обороне, и в атаке. Надо стремиться играть в более быстрый футбол с сильными соперниками. Тогда сразу же понимаешь, где ты проседаешь. Из всего нужно извлекать позитив. Только там можно расти.

— Уровень ЦСКА — космос для вас? Кого выделили в составе армейцев?

— В первые 15 минут мы пропустили довольно простые мячи. Это, конечно, сказалось... Понравилось, как армейцы четко действовали в обороне. И порадовали мальчишки. Вышел паренек под 53-м номером (Глебов. — Прим. «СЭ). 2005 года рождения. Очень одаренный! Здорово, что в России появляются такие молодые таланты.

Карпин — нормальный мужик

— В «Ростове» вы работали с Валерием Карпиным, а потом сказали про него: «У этого тренера безумная харизма». Можно пример?

— Прежде всего подкупает то, как он чувствует игроков, а они его. Наработать это невозможно. Либо у тебя это есть от природы, либо нет. Валерий Георгиевич моментально устанавливает контакт с подопечными. Он не боится экспериментировать, давать шанс молодым, искать что-то новое. Карпин все делает без раскачки. Он очень внимателен, знает все про каждого футболиста. Болею и переживаю за «Ростов» в РПЛ. Мне очень нравилось с ним общаться и работать. Нормальный мужик!

— Он вас как-то подбадривал в первой части сезона? Писал вам: «Жду «Аланию» в РПЛ»?

— Нет. Такого не было. Хотя мы на связи. Поздравил его с днем рождения, он ответил. Ежедневного контакта нет. Валерий Георгиевич сейчас сильно загружен: клуб, сборная. Я все понимаю.

— С Карпиным вы поработали. А есть еще тренер РПЛ, у которого вы бы хотели пройти стажировку?

-Больше всего меня учат детские тренеры.

— Даже так?

— Обращаю внимание на психологические особенности в их работе. Там все очень тонко. А что касается тренеров РПЛ, то я с каждым хочу пообщаться! У каждого своя история, свой путь. Да в России всегда хватало сильных специалистов. Если брать Осетию, то это Валерий Георгиевич Газзаев, у которого я немного поиграл. Записывал его тренировки, впитывал все. Глыба!

— Но и от нагрузок его, наверное, страдали.

— Бывало... Я прошел с ним сборы. Провел матч в высшей лиге. Но, считаю, он все делал правильно, потому что выигрывал чемпионат России.