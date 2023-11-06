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Сегодня, 15:30

«Торпедо» — «Волгарь»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире

«Торпедо» сыграет с «Волгарем» в Мелбет-Первой лиге 6 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Павлов, главный тренер ФК «Волгарь».
Фото ФК «Волгарь»

«Торпедо» примет «Волгарь» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Торпедо» — «Волгарь» можно в матч-центре на нашем сайте. Игру в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Москвы набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Астраханский клуб с 12 баллами располагается на последней строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 17-й тур
06 нояб, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
Волгарь

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Торпедо (Москва)
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«Шинник» — «Алания»: смотреть трансляцию матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги) в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тюмень 17 9 5 3 24-13 32
2
 Динамо Мх 17 9 4 4 16-7 31
3
 Химки 17 9 4 4 24-17 31
4
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
5
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
6
 Арсенал 17 6 8 3 19-15 26
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 17 5 6 6 23-18 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 17 5 4 8 14-20 19
14
 Сокол 17 5 4 8 17-29 19
15
 Черноморец 17 3 9 5 17-20 18
16
 Кубань 17 4 4 9 13-21 16
17
 Ленинградец 17 3 5 9 12-21 14
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 2 : 0
5.11 16:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 1 : 0
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 1 : 3
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 1 : 0
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 0 : 1
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 16:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
6.11 18:30
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 11 1 1
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