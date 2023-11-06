«Шинник» встретится с «Аланией» в матче 17-го тура Мелбет-Первой лиги 6 ноября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Шинник» — «Алания» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 15.50 мск. Также игры Мелбет-Первой лиги транслируются в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Следить за игрой можно в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 21. Команда из Красноярска по дополнительным очкам опережает соперника и занимает девятое место в турнирной таблице ФНЛ. Ярославский клуб располагается на десятой строчке.

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