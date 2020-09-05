Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко в интервью «СЭ» рассказал о волевой победе над «СКА-Хабаровском» (4:2) в 7-м туре чемпионата Олимп-ФНЛ.

— В Хабаровске многие команды начинают с пропущенного мяча. Мы попали в такую же историю. Мало часов спали, пропустили быстрый гол, потом второй, но команда собралась и показала характер. Понимали, что отступать уже некуда, — начал Лебеденко.

Во втором тайме забили быстрый гол — это дало толчок. Каждый из нас внес определенную лепту в эту победу. Андрей Лях выдал очень хорошую игру, Женя Конюхов спас в концовке, Максим Шоркин сыграл на уровне. Каждый по чуть-чуть и в итоге получился хороший результат.

— Это самый впечатляющий камбэк в вашей карьере?

— Помню, когда играл в «Ахмате», мы вдесятером обыгрывали «Спартак». Еще с «Локомотивом» проигрывали «Амкару» в Перми — 0:3, а в итоге победили. Так что бывали матчи, возможно, даже еще более сложные, чем сегодняшний со СКА. Но в Хабаровске очень сказывается смена часовых поясов и долгий перелет. «Торпедо» во втором тайме сегодня сыграло по-хозяйски. Мы были свежее, быстрее и сильнее. Это и вылилось в четыре забитых гола.

— Эта победа может стать переломным моментом для «Торпедо»?

— Любой матч может стать переломным. Может быть, таковой была встреча с «Велесом» в прошлом туре, когда мы победили со счетом 5:0. Надо выигрывать каждую игру и верить, что она переломная. (Севастиан Терлецкий)