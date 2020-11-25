«Торпедо» обыграло «Краснодар-2», 37-летний Лебеденко сделал дубль

«Торпедо» обыграло «Краснодар-2» в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ — 4:2. Дубль в составе москвичей сделал 37-летний Игорь Лебеденко. На счету форварда 9 голов в сезоне, он входит в число лучших бомбардиров турнира.

«Торпедо» по итогам игрового дня осталось на втором месте, отставая на 5 очков от лидирующего «Нижнего Новгорода».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 4:2 (2:1)

Голы: Лебеденко, 3 (1:0). Лебеденко, 17 (2:0). Сперцян, 40 (2:1). Калмыков, 49 (3:1). Сперцян, 68 (3:2). Берковский, 90+4 (4:2).

«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Шоркин, 77), Редькович, Самсонов, Евдокимов, Рязанцев (Лях, 85), Магаль, Нетфуллин, Кертанов (Ф.Дворецков, 57), Калмыков (Берковский, 69), Лебеденко (Баланюк, 64).

«Краснодар-2»: Агкацев, Ивашин (Стежко, 81), Мартынов, Пелих (Бочко, 61), Литвинов, Сперцян, Якимов (Черников, 29), Мацукатов, Сергеев (Григорян, 75), Кутовой, Сабуа (Воротников, 61).

Предупреждения: Сперцян, 67. Нетфуллин, 67. Лях, 90+3. Бочко, 90+4.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

25 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».