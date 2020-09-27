«Торпедо» и «Чертаново» сыграли вничью. Обе команды закончили матч вдесятером

«Торпедо» сыграло вничью с «Чертаново» в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ (0:0).

Обе команды не смогли закончить матч в полных составах. На 36-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Торпедо» Максим Шоркин, на 70-й минуте по той же причине поле покинул полузащитник «Чертаново» Гаррик Левин.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Чертаново» (Москва) — «Торпедо М» (Москва) — 0:0

«Чертаново» (Москва): Абаев, Гудков (Кондаков, 81), Бартасевич, Ляхов, Редькович, Левин, Герчиков, Першин (Камышев, 71), Рудковский (Молчанов, 85), Великородный (Тюменцев, 60), Молтенинов (Завезен, 67).

«Торпедо М» (Москва): Конюхов, Евдокимов (Шустиков, 60), Шоркин, Самсонов, Рязанцев, Берковский (Кертанов, 75), Нетфуллин, Адаев, Магаль, Прошляков (Гордюшенко, 81), Лебеденко (Лях, 45).

Предупреждения: Шоркин, 8. Евдокимов, 45. Левин, 62. Магаль, 66. Адаев, 77.

Удаления: Шоркин, 36. Левин, 70.

Судья: Сафьян (Москва).

27 сентября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».