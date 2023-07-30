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30 июля, 15:00

«Торпедо» — «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию матча первой лиги

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

30 июля, в воскресенье, «Торпедо» на своем поле сыграет против «Черноморца» в матче 3-го тура первой лиги сезона-2023/2024. Встреча пройдет на стадионе «Лужники». Начало — в 16:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте matchtv.tu, а также с помощью сервисов VK Видео и Кинопоиск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

Россия. ФНЛ. 3-й тур
30 июл, 16:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:1
Черноморец Н

«Торпедо» — одна из трех команд первой лиги, которая выиграла два матча подряд. «Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» и «Родиной».

ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 3 3 0 0 11-2 9
2
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
3
 СКА-Хаб. 3 2 0 1 4-1 6
4
 Тюмень 3 2 0 1 4-3 6
5
 Сокол 3 2 0 1 4-6 6
6
 Родина 3 1 2 0 5-1 5
7
 Ленинградец 3 1 2 0 2-1 5
8
 Алания 2 1 1 0 2-1 4
9
 Динамо Мх 3 1 1 1 2-2 4
10
 КАМАЗ 2 1 0 1 2-2 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Нефтехимик 3 1 0 2 2-3 3
13
 Шинник 3 1 0 2 4-6 3
14
 Химки 3 1 0 2 3-5 3
15
 Черноморец 3 0 3 0 2-2 3
16
 Арсенал 3 0 2 1 1-5 2
17
 Волгарь 3 0 0 3 3-8 0
18
 Кубань 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
28.07 20:00
Акрон – Арсенал
 5 : 1
29.07 18:00
Сокол – СКА-Хаб.
 1 : 0
30.07 16:00
Торпедо – Черноморец
 1 : 1
30.07 16:00
Шинник – Волгарь
 2 : 1
30.07 17:00
Тюмень – Енисей
 1 : 0
30.07 18:00
Ленинградец – Родина
 1 : 1
30.07 18:00
Нефтехимик – Химки
 0 : 1
30.07 19:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 0
31.07 17:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 3
Владлен Бабаев

Владлен Бабаев

Сокол

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 2
Артур Арустамян

Артур Арустамян

КАМАЗ

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Залимхан Юсупов

Залимхан Юсупов

Динамо

 3 0 3
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