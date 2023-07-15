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Сегодня, 15:30

ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024

Стартует турнир российской первой лиги по футболу
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Футболисты «Торпедо»
Футболисты «Торпедо».
Фото ФК «Торпедо»
Основная информация о новом сезоне Первой лиги России по футболу 2023 / 2024.

Когда стартует первая лига России по футболу

32-й сезон второго по значимости футбольного дивизиона России стартует 15 июля 2023 и завершится 25 мая 2024 года. Встречи первого тура пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 июля.

Состав участников: команды первой лиги ФНЛ

Всего в сезоне первой лиги 2023 / 2024 примет участие 18 клубов. Два клуба представляют Москву, другие города и регионы клубов — Астрахань, Тольятти, Владикавказ, Нижнекамск, Новороссийск, Краснодар, Тула, Саратов, Красноярск, Ленинградская область, Махачкала, Набережные Челны, Тюмень, Хабаровск, Химки и Ярославль.

По итогам прошлого сезона чемпионата России из РПЛ в первую лигу вылетели «Химки» и «Торпедо». Из второй лиги право на участие в турнире получили «Черноморец», «Ленинградец», «Сокол» и «Тюмень».

  • «Акрон»
  • «Алания»
  • «Арсенал»
  • «Волгарь»
  • «Динамо»
  • «Енисей»
  • КАМАЗ
  • «Кубань»
  • «Ленинградец»
  • «Нефтехимик»
  • «Родина»
  • «СКА-Хабаровск»
  • «Сокол»
  • «Торпедо»
  • «Тюмень»
  • «Химки»
  • «Черноморец»
  • «Шинник»
Андрей Талалаев
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Календарь игр первой лиги ФНЛ

В настоящее время известно точное расписание трех туров нового сезона первой лиги. В календаре возможны изменения дат проведения отдельных матчей на основании регламента лиги.

1-й тур

15 июля, суббота

«Торпедо» — «Динамо-Махачкала»

16 июля, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Шинник»

«Акрон» — КАМАЗ

«Арсенал» — «Ленинградец»

«Кубань» — «Енисей»

«Нефтехимик» — «Волгарь»

«Родина» — «Сокол»

17 июля, понедельник

«Тюмень» — «Химки»

«Черноморец» — «Алания»

2-й тур

22 июля, суббота

«Енисей» — «Ленинградец»

КАМАЗ — «Кубань»

«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»

«Волгаль» — «Акрон»

«Сокол» — «Шинник»

«Арсенал» — «Динамо-Махачкала»

«Черноморец» — «Родина»

23 июля, воскресенье

«Химки» — «Торпедо»

«Алания» — «Нефтехимик»

3-й тур

28 июля, пятница

«Акрон» — «Арсенал»

29 июля, суббота

«Сокол» — «СКА-Хабаровск»

30 июля, воскресенье

«Динамо» — «Кубань»

«Шинник» — «Волгарь»

«Нефтехимик» — «Химки»

«Торпедо Москва» — «Черноморец»

«Ленинградец» — «Родина»

«Тюмень» — «Енисей»

31 июля, понедельник

«Алания» — КАМАЗ

Календарь и результаты первенства России в первой лиге ФНЛ в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта.

Курбан Бердыев
Курбан Бердыев.
Фото ФК «Динамо» Махачкала

Расписание и время начала матчей 1-го тура

Матчем открытия нового сезона первой лиги станет встреча московского «Торпедо» и «Динамо» из Махачкалы. На восемь из девяти игр 1-го тура назначены арбитры РПЛ. Единственный судья ФНЛ — Абросимов. Все 18 ассистентов представляют премьер-лигу.

15 июля, суббота

«Торпедо» — «Динамо-Махачкала» — 19:30

16 июля, воскресенье

«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 10:00

«Акрон» — КАМАЗ — 17:00

«Арсенал» — «Ленинградец» — 18:00

«Кубань» — «Енисей» — 18:00

«Нефтехимик» — «Волгарь» — 18:00

«Родина» — «Сокол» — 18:00

17 июля, понедельник

«Тюмень» — «Химки» — 17:00

«Черноморец» — «Алания» — 19:30

Футболисты «Акрона»
Футболисты «Акрона».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Турнирная таблица ФНЛ: регламент

Победитель первой лиги определяется по наибольшему количеству очков среди всех участников. Команды получают по три очка за победу в матче, по одному — при ничейном результате и ни одного при поражении.

Команды, занявшие 1-2 места в турнирной таблице получают право на выход в РПЛ. Финишировавшие на 3 и 4 строчках имеют возможность побороться за РПЛ в стыковых матчах. Занявшие 16, 17 и 18 места команды автоматически вылетают во вторую лигу.

Турнирная таблица первой лиги ФНЛ в актуальном виде доступна в разделе нашего сайта.

Где смотреть трансляции матчей первой лиги ФНЛ

Руководство ФНЛ подписало соглашение о сотрудничестве с «VK Видео». Таким образом, все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт».

Также игры будут доступны в приложении Смарт ТВ Кинопоиска, на сайте титульного партнера лиги — компании МЕЛБЕТ, и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Гид по первой лиге ФНЛ: главные звезды и интриги сезона в лиге.

Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
2
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
3
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
4
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
5
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
6
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
7
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
10
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Волгарь 0 0 0 0 0-0 0
13
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кубань 0 0 0 0 0-0 0
15
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
16
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тюмень 0 0 0 0 0-0 0
18
 Черноморец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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15.07 19:30
Торпедо – Динамо Мх
 - : -
16.07 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 - : -
16.07 17:00
Акрон – КАМАЗ
 - : -
16.07 18:00
Арсенал – Ленинградец
 - : -
16.07 18:00
Кубань – Енисей
 - : -
16.07 18:00
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
16.07 18:00
Родина – Сокол
 - : -
17.07 17:00
Тюмень – Химки
 - : -
17.07 19:30
Черноморец – Алания
 - : -
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