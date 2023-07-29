«Сокол» победил «СКА-Хабаровск» в 3-м туре первой лиги

«Сокол» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 57-й минуте забил Данила Ежков.

«Сокол» (3-е место) набрал 6 очков и обошел хабаровский клуб (6 очков) в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре саратовцы на выезде сыграют с «Торпедо» 5 августа. «СКА-Хабаровск» отправится в гости к «Родине» 6-го числа.