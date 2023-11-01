«Торпедо» 20 ноября сыграет с «Родиной» на «Лужниках»
До конца 2023 года «Торпедо» проведет один домашний матч на стадионе «Лужники». По информации «РБ Спорт», 20 ноября на этой арене состоится игра против «Родины».
Последний раз «Торпедо» играло в «Лужниках» 5 августа, после чего команда проводила домашние матчи на «Арене Химки».
После 16 туров «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 22 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
2
|Тюмень
|16
|8
|5
|3
|22-13
|29
|
3
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
4
|Динамо Мх
|16
|8
|4
|4
|15-7
|28
|
5
|Химки
|16
|8
|4
|4
|21-16
|28
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|16
|5
|6
|5
|23-17
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|16
|5
|4
|7
|14-19
|19
|
14
|Сокол
|16
|5
|4
|7
|17-27
|19
|
15
|Черноморец
|16
|3
|9
|4
|16-17
|18
|
16
|Ленинградец
|16
|3
|5
|8
|12-20
|14
|
17
|Кубань
|16
|3
|4
|9
|12-21
|13
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.11
|00:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|- : -
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|- : -
|6.11
|00:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|00:00
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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