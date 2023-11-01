«Торпедо» 20 ноября сыграет с «Родиной» на «Лужниках»

До конца 2023 года «Торпедо» проведет один домашний матч на стадионе «Лужники». По информации «РБ Спорт», 20 ноября на этой арене состоится игра против «Родины».

Последний раз «Торпедо» играло в «Лужниках» 5 августа, после чего команда проводила домашние матчи на «Арене Химки».

После 16 туров «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 22 очка.