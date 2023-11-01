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Сегодня, 05:26

«Торпедо» 20 ноября сыграет с «Родиной» на «Лужниках»

Евгений Козинов
Корреспондент
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До конца 2023 года «Торпедо» проведет один домашний матч на стадионе «Лужники». По информации «РБ Спорт», 20 ноября на этой арене состоится игра против «Родины».

Последний раз «Торпедо» играло в «Лужниках» 5 августа, после чего команда проводила домашние матчи на «Арене Химки».

После 16 туров «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 22 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/torpedo-vernetsya-v-luzhniki-matchem-s-rodinoj-20-noyabrya/
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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5.11 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 - : -
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 - : -
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Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 00:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 00:00
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 - : -
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Акрон – Енисей
 - : -
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