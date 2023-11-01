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Гаджиев: «Приглашение в команду израильтянина возможно»

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном приглашении в команду израильских футболистов.

«Я думаю, что приглашение в команду футболиста с израильским паспортом возможно. С точки зрения отношения к представителям других национальностей у нас терпимое общество в целом. Радикалы они везде существуют, в абсолютно любом обществе. У нас они тоже есть, но я хочу привести слова Суслова, идеолога нашей коммунистической партии: «Дагестан — это кузница межнациональных отношений». Терпимое отношение характерно для Дагестана, хотя большая часть населения поддерживает палестинцев мыслями, чувствами», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

29 октября группа агрессивно настроенных людей захватила аэропорт в Махачкале. Они искали возможный рейс, прилетевший из Израиля.

«Динамо» (Махачкала) с 28 очками занимает 5-е место после 16 туров в Мелбет-Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-priglashenie-igroka-s-izrail-skim-pasportom-v-dinamo-vozmozhno/
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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«Торпедо» 20 ноября сыграет с «Родиной» в «Лужниках»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
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5.11 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 - : -
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 - : -
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 00:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 00:00
КАМАЗ – СКА-Хаб.
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Акрон – Енисей
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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

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Артем Малахов

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Акрон

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Самину Квари Абдуллахи

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Черноморец Н

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