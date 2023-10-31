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Сегодня, 18:55

В тульском «Арсенале» заявили, что клубу нужен новый стадион

Руслан Минаев
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Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов заявил, что клубу необходим новый стадион, чтобы соответствовать уровню команд из РПЛ.

По словам руководителя, эту задачу в клубе решают параллельно выходу в премьер-лигу.

«В премьер-лиге сегодня практически у всех клубов, за исключением, наверное, Воронежа, есть либо очень современные, либо достаточно современные арены. Это совсем другое ощущение, восприятие футбола, когда находишься на таком стадионе», — сказал Зотов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 16 туров первой лиги «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.

Первая лига
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
0
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Футболисты «Динамо Махачкала» не пострадали из-за беспорядков в Дагестане
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Тюмень 16 8 5 3 22-13 29
3
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
4
 Динамо Мх 16 8 4 4 15-7 28
5
 Химки 16 8 4 4 21-16 28
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 Торпедо 16 6 4 6 16-16 22
8
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
9
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
10
 Шинник 16 6 3 7 19-24 21
11
 Родина 16 5 6 5 23-17 21
12
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
13
 Нефтехимик 16 5 4 7 14-19 19
14
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
15
 Черноморец 16 3 9 4 16-17 18
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 16 3 4 9 12-21 13
18
 Волгарь 16 2 6 8 12-24 12
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.11 00:00
Динамо Мх – Нефтехимик
 - : -
5.11 11:30
Тюмень – Сокол
 - : -
5.11 16:00
Черноморец – Химки
 - : -
5.11 18:00
Арсенал – Родина
 - : -
5.11 18:00
Ленинградец – Кубань
 - : -
6.11 00:00
Шинник – Алания
 - : -
6.11 00:00
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Енисей
 - : -
6.11 17:00
Торпедо – Волгарь
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 14 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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