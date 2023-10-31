В тульском «Арсенале» заявили, что клубу нужен новый стадион
Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов заявил, что клубу необходим новый стадион, чтобы соответствовать уровню команд из РПЛ.
По словам руководителя, эту задачу в клубе решают параллельно выходу в премьер-лигу.
«В премьер-лиге сегодня практически у всех клубов, за исключением, наверное, Воронежа, есть либо очень современные, либо достаточно современные арены. Это совсем другое ощущение, восприятие футбола, когда находишься на таком стадионе», — сказал Зотов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
После 16 туров первой лиги «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
2
|Тюмень
|16
|8
|5
|3
|22-13
|29
|
3
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
4
|Динамо Мх
|16
|8
|4
|4
|15-7
|28
|
5
|Химки
|16
|8
|4
|4
|21-16
|28
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|Торпедо
|16
|6
|4
|6
|16-16
|22
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
9
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
10
|Шинник
|16
|6
|3
|7
|19-24
|21
|
11
|Родина
|16
|5
|6
|5
|23-17
|21
|
12
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
13
|Нефтехимик
|16
|5
|4
|7
|14-19
|19
|
14
|Сокол
|16
|5
|4
|7
|17-27
|19
|
15
|Черноморец
|16
|3
|9
|4
|16-17
|18
|
16
|Ленинградец
|16
|3
|5
|8
|12-20
|14
|
17
|Кубань
|16
|3
|4
|9
|12-21
|13
|
18
|Волгарь
|16
|2
|6
|8
|12-24
|12
|5.11
|00:00
|
Динамо Мх – Нефтехимик
|- : -
|5.11
|11:30
|
Тюмень – Сокол
|- : -
|5.11
|16:00
|
Черноморец – Химки
|- : -
|5.11
|18:00
|
Арсенал – Родина
|- : -
|5.11
|18:00
|
Ленинградец – Кубань
|- : -
|6.11
|00:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|6.11
|00:00
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|6.11
|15:00
|
Акрон – Енисей
|- : -
|6.11
|17:00
|
Торпедо – Волгарь
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|14
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1