В тульском «Арсенале» заявили, что клубу нужен новый стадион

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов заявил, что клубу необходим новый стадион, чтобы соответствовать уровню команд из РПЛ.

По словам руководителя, эту задачу в клубе решают параллельно выходу в премьер-лигу.

«В премьер-лиге сегодня практически у всех клубов, за исключением, наверное, Воронежа, есть либо очень современные, либо достаточно современные арены. Это совсем другое ощущение, восприятие футбола, когда находишься на таком стадионе», — сказал Зотов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 16 туров первой лиги «Арсенал» набрал 23 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.