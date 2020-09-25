«Томь» арендовала защитника «Динамо» и юношеской сборной России

Центральный защитник «Динамо» и юношеской сборной России Илья Калачев проведет сезон-2020/21 в составе «Томи» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из Томска.

В пятницу 20-летний россиянин прилетел в Томск, чтобы подписать контракт и приступить к тренировкам с командой.

В четверг «Томь» возглавил Александр Кержаков, который также является главным тренером юношеской сборной России.