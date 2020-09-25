«Томь» арендовала защитника «Динамо» и юношеской сборной России
Центральный защитник «Динамо» и юношеской сборной России Илья Калачев проведет сезон-2020/21 в составе «Томи» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из Томска.
В пятницу 20-летний россиянин прилетел в Томск, чтобы подписать контракт и приступить к тренировкам с командой.
В четверг «Томь» возглавил Александр Кержаков, который также является главным тренером юношеской сборной России.
?Илья Калачёв будет выступать за «Томь» ?Сегодня центральный защитник московского «Динамо» Илья Калачёв прилетел в Томск, чтобы подписать трудовое соглашение и приступить к тренировкам с командой. Он переходит в томский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона. ? Илья Калачёв. 20 лет (18.01.2000), центральный защитник. Рост 185 см, вес 76 кг. Родился в Самаре. С 7 лет занимался в самарском «Юните». В 13 лет перебрался в школу московского «Динамо». Провел три сезона за молодежный состав бело-голубых (64 матча, 7 голов), с которым дважды стал бронзовым призером и один раз победителем молодежного первенства. В этом сезоне выступал за «Динамо-2» в ПФЛ, за которое провел 6 полных матчей. ?? На счету Ильи 4 матча за юношеские сборные России до 18 лет и до 16 лет.