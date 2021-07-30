Бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в «Велесе», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения не разглашается.

«Приехал!», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года он подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». 34-летний футболист находился в статусе свободного агента.

После трех туров «Велес» с 6 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ.