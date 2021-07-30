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Тарасов продолжит карьеру в «Велесе»

16:48
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Бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в «Велесе», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения не разглашается.

«Приехал!», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Публикация от ФК «Велес» (@fcveles)

Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года он подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». 34-летний футболист находился в статусе свободного агента.

После трех туров «Велес» с 6 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ.

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  • МаратХ

    А что в Госдуму Бузов не пошел?

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