Тарасов продолжит карьеру в «Велесе»
16:48
Бывший игрок «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов продолжит карьеру в «Велесе», сообщает пресс-служба клуба. Срок соглашения не разглашается.
«Приехал!», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Тарасов в декабре 2020 года покинул «Рубин», проведя за команду 11 матчей. В феврале 2021 года он подписал контракт с любительским клубом «Сахалинец». 34-летний футболист находился в статусе свободного агента.
После трех туров «Велес» с 6 очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице ФНЛ.
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