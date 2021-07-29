Алферов покинул пост главного тренера «Енисея»
16:01
Как ранее сообщал «СЭ», главный тренер «Енисея» Александр Алферов покинул свой пост. Но он продолжит работу в системе клуба, сообщает сайт команды.
Старший тренер Сергей Кабельский ушел из «Енисея». Контракт расторгнут по взаимному согласию.
Готовить «Енисей» ко встрече 4-го тура Олимп ФНЛ с «Аланией» будет и. о. главного тренера Виктор Тренев.
«Енисей» после 3 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 1 очком.
Красноярцы назначили Алферова главным тренером 27 октября 2020 года.
Дополнительная информация:
https://xn----jtbalgbx7av.xn--p1ai/tpost/y3drrlko31-izmeneniya-v-trenerskom-shtabe-fk-enisei
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