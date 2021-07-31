«Алания» разгромила «Енисей» на выезде

«Алания» обыграла «Енисей» в матче 4-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0.

Встреча проходила в Красноярске. В составе владикавказцев отличились Владимир Хубулов, Алан Хабалов и Батраз Гурциев.

Благодаря победе «Алания» поднялась на третье место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 7 очков в 4 матчах. «Енисей» идет на последнем месте в таблице с 1 очком в 4 играх.

ФНЛ

4-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Алания» (Владикавказ) — 0:3 (0:1)

Голы: Хубулов, 42 (0:1). Хабалов, 57 (0:2). Гурциев, 90 (0:3).

«Енисей» (Красноярск): Ребров, Масловский, Лапшов, Сухомлинов (Феррейра, 88), Марков, Цховребов, Чибисов (Иванов, 68), Ланин, Зотов (Ломакин, 88), Лаук (Скворцов, 62), Саная (Канаплин, 68).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Шавлохов, Кочиев, Сосранов (Дм.Кобесов, 84), Засеев, Хабалов (Бутаев, 83), Цараев, Магомедов (Хугаев, 76), Хосонов (Гурциев, 71), Гиоргобиани, Хубулов (Эльдарушев, 70).

Предупреждения: Магомедов, 9. Цховребов, 53. Шавлохов, 82.

Судья: Машлякевич (Москва).

31 июля. Красноярск. Стадион «Центральный».