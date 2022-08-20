Тарасов обратился к Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов сообщил о том, что покинул медийный клуб «На Спорте».

«Сейчас я индивидуально набираю форму, осталось потренироваться неделю в общей группе с командой, и я готов ко второму сезону. А с кем я пойду во второй сезон — остается загадкой, потому что я покидаю команду «На Спорте». Я открыт для предложений и жду их», — сказал Тарасов на видео в Telegram-канале.

Также Тарасов обратился к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«Леонид Викторович, я и к вам готов вернуться, — заявил Тарасов. — Знаю, что вы набрали опытных игроков, но я тоже подхожу к этой категории. Чуть потренироваться, и готов помочь «Рубину» выйти в РПЛ».

Тарасов присоединился к медийной команде «На Спорте» осенью 2021 года. Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.

Также Тарасов выступал за «Рубин» в 2020 году, проведя в общей сложности 13 матчей.