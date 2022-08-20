Яровинский о словах Тарасова про возвращение в «Рубин»: «Кажется, Дима просто троллил Слуцкого»
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова о желании вернуться в клуб.
«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов. Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам. Но Дима наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!» — сказал Яровинский «СЭ».
Ранее Тарасов сообщил о том, что покинул медийный клуб «На Спорте». Хавбек присоединился к команде осенью 2021 года. Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.
Тарасов выступал за «Рубин» в 2020 году, проведя в общей сложности 13 матчей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
3
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
4
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|
5
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
6
|Балтика
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|
7
|Динамо Мх
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|
11
|Краснодар-2
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
12
|Нефтехимик
|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|21.08
|12:45
|
Волга – Рубин
|- : -
|21.08
|13:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|21.08
|16:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|18:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|18:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|19:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|20:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|4
|
|
Артем Делькин
Волгарь
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
|
Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0