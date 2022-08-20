Яровинский о словах Тарасова про возвращение в «Рубин»: «Кажется, Дима просто троллил Слуцкого»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова о желании вернуться в клуб.

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов. Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам. Но Дима наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!» — сказал Яровинский «СЭ».

Ранее Тарасов сообщил о том, что покинул медийный клуб «На Спорте». Хавбек присоединился к команде осенью 2021 года. Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.

Тарасов выступал за «Рубин» в 2020 году, проведя в общей сложности 13 матчей.