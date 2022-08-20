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Сегодня, 13:25

Яровинский о словах Тарасова про возвращение в «Рубин»: «Кажется, Дима просто троллил Слуцкого»

Спортивный директор «Рубина» отреагировал на заявление Тарасова о желании вернуться в клуб
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Дмитрий Тарасов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Дмитрия Тарасова о желании вернуться в клуб.

«У нас в опорной зоне сейчас достаточно много людей. Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов. Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть еще некоторые варианты по новичкам. Но Дима наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!» — сказал Яровинский «СЭ».

Дмитрий Тарасов. Тарасов обратился к Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин»

Ранее Тарасов сообщил о том, что покинул медийный клуб «На Спорте». Хавбек присоединился к команде осенью 2021 года. Последним профессиональным клубом 35-летнего хавбека был «Велес», за который он провел 7 матчей в ФНЛ и забил один гол.

Тарасов выступал за «Рубин» в 2020 году, проведя в общей сложности 13 матчей.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
Дмитрий Тарасов
Первая лига
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
1
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Тарасов обратился к Слуцкому с просьбой взять его в «Рубин»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.08 12:45
Волга – Рубин
 - : -
21.08 13:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 16:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 18:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 18:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 19:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 20:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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