"Тамбов" и "Факел" сыграли вничью в матче 35-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ - 0:0.

"Факел" играл в меньшинстве с 41-й минуты после удаления Вадима Черного. "Тамбов" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей.

"Тамбов", набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, "Факел", в активе которого 39 очков, 16-е.

Олимп – ФНЛ

35-й тур

"Тамбов" – "Факел" (Воронеж) – 0:0

"Тамбов": Шелия, Овсиенко, Рыбин, Чистяков, Чернышов (Муйива, 36), Кашчелан (Мурнин, 71), Чуперка, Килин, Обухов (Хосонов, 59), Аппаев (Кленкин, 83), Мамтов.

"Факел" (Воронеж): Лантратов, Пройич, Божин, Осипенко, Цвейба, Молодцов, Джабраилов (Макарчук, 60), Черный, Олейников (Афанасьев, 81), Русак (Мануковский, 46), Лебеденко (Бирюков, 87).

Предупреждения: Цвейба, 9. Чернышов, 30. Кашчелан, 70. Чуперка, 77.

Удаление: Черный, 41.

Судья: Панин (Московская область).

4 мая. Тамбов. Стадион "Спартак".

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