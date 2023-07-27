Талалаев: Неудачный старт «Химок»? Вам кажется»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал неудачный старт сезона. Команда проиграла два матча из двух. «Химки» уступили в гостях «Тюмени» (1:3), а затем проиграли «Торпедо» (1:2).
«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой (уровня) РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придет», —цитирует Талалаев «РБ Спорт».
Следующий матч в Первой лиге «Химки» проведут 30 июля против «Нефтехимика».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Торпедо
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Родина
|2
|1
|1
|0
|4-0
|4
|
5
|Алания
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|КАМАЗ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Нефтехимик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Сокол
|2
|1
|0
|1
|3-6
|3
|
12
|Черноморец
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Арсенал
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|
14
|Динамо Мх
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
15
|Шинник
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
16
|Химки
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
17
|Кубань
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
18
|Волгарь
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|28.07
|20:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|29.07
|18:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.07
|16:00
|
Торпедо – Черноморец
|- : -
|30.07
|16:00
|
Шинник – Волгарь
|- : -
|30.07
|17:00
|
Тюмень – Енисей
|- : -
|30.07
|18:00
|
Ленинградец – Родина
|- : -
|30.07
|18:00
|
Нефтехимик – Химки
|- : -
|30.07
|19:00
|
Динамо Мх – Кубань
|- : -
|31.07
|17:00
|
Алания – КАМАЗ
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Тимур Жамалетдинов
Волгарь
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Астемир Абазов
Сокол
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|2
|0
|0
|
|
Гаррик Левин
Кубань
|2
|0
|2