Талалаев: Неудачный старт «Химок»? Вам кажется»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал неудачный старт сезона. Команда проиграла два матча из двух. «Химки» уступили в гостях «Тюмени» (1:3), а затем проиграли «Торпедо» (1:2).

«Неудачный старт? Это вам кажется. Мы планировали, что будет сложно. Не планировали, что поедем в Тюмень этим составом, но планировали, что будет сложно. Когда потом с искусственного на натуральное, играешь с командой (уровня) РПЛ, когда у тебя больше всех новичков. Мы абсолютно спокойны. Моя команда играет хорошо и результат придет», —цитирует Талалаев «РБ Спорт».