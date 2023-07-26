«Химки» подписал вратаря Бурыченкова

Вратарь Ярослав Бурыченков подписал контракт с «Химками», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 25-летним россиянином подписано по схеме «1+1».

Ранее Бурыченков выступал за «Металлург-Видное» и молодежную команду «Зенита». С февраля 2022 года вратарь играл за грузинский клуб «Самтредиа», за который провел 34 матча, пропустил 42 мяча и 10 раз сыграл на ноль.