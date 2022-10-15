Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:35

Сычевой: «Могу сказать, что у крымских клубов хороший подбор игроков»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал возможное включение клубов из Крыма и Севастополя в состав ФНЛ.

— Крымские паблики следят за каждым вашим шагом, отмечают ваши победы. Вы знаете ситуацию с инфраструктурой крымских футбольных клубов. На ваш взгляд, готово ли там все для того, чтобы участвовать во втором дивизионе?

— Не знаю, готово или нет. Могу сказать, что там достойные команды, хороший подбор игроков. Они бы могли хорошо себя показывать во второй лиге.

29 сентября стало известно о создании в ФНЛ рабочей группы по вопросу включения крымских и севастопольских клубов в чемпионат России.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
Футбол
Владимир Сычевой
2
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Бадртдинова принес «КАМАЗу» победу над «Енисеем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 13 8 4 1 23-11 28
2
 Балтика 13 7 5 1 23-14 26
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
5
 Арсенал 13 6 4 3 20-14 22
6
 Рубин 13 6 4 3 22-16 22
7
 Волгарь 13 5 5 3 12-9 20
8
 Шинник 13 5 3 5 16-15 18
9
 Динамо Мх 13 4 6 3 10-10 18
10
 СКА-Хаб. 13 4 5 4 17-14 17
11
 Нефтехимик 13 4 4 5 11-10 16
12
 Уфа 13 4 4 5 10-16 16
13
 Кубань 13 4 3 6 14-14 15
14
 Краснодар-2 13 3 3 7 9-17 12
15
 Акрон 13 2 6 5 10-19 12
16
 Велес 13 3 1 9 11-20 10
17
 Родина 13 1 5 7 10-19 8
18
 Волга 13 1 4 8 7-20 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 0
16.10 12:00
Уфа – Родина
 - : -
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 - : -
16.10 15:00
Волга – Акрон
 - : -
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 - : -
16.10 17:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
16.10 17:00
Волгарь – Шинник
 - : -
16.10 18:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
16.10 18:00
Кубань – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 4
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 10 1 4
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 12 1 3
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 12 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости