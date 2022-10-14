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Сегодня, 19:09

Гол Бадртдинова принес «КАМАЗу» победу над «Енисеем»

Мария Гусева
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«КАМАЗ» на своем поле обыграл «Енисей» в матче 14-го тура первой лиги со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Ильнур Бадртдинов на 4-й минуте.

«КАМАЗ» набрал 26 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на 4-й строчке с 23 очками.

В следующем туре клуб из Набережных Челнов сыграет против «Шинника» 23 октября. «Енисей» встретится с «Уфой» на день позже.

Россия. ФНЛ. 14-й тур
14 окт, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Енисей

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК КАМАЗ
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 13 8 4 1 23-11 28
2
 Балтика 13 7 5 1 23-14 26
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
5
 Арсенал 13 6 4 3 20-14 22
6
 Рубин 13 6 4 3 22-16 22
7
 Волгарь 13 5 5 3 12-9 20
8
 Шинник 13 5 3 5 16-15 18
9
 Динамо Мх 13 4 6 3 10-10 18
10
 СКА-Хаб. 13 4 5 4 17-14 17
11
 Нефтехимик 13 4 4 5 11-10 16
12
 Уфа 13 4 4 5 10-16 16
13
 Кубань 13 4 3 6 14-14 15
14
 Краснодар-2 13 3 3 7 9-17 12
15
 Акрон 13 2 6 5 10-19 12
16
 Велес 13 3 1 9 11-20 10
17
 Родина 13 1 5 7 10-19 8
18
 Волга 13 1 4 8 7-20 7
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.10 17:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 0
16.10 12:00
Уфа – Родина
 - : -
16.10 14:00
Велес – Арсенал
 - : -
16.10 15:00
Волга – Акрон
 - : -
16.10 16:00
Рубин – Краснодар-2
 - : -
16.10 17:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
16.10 17:00
Волгарь – Шинник
 - : -
16.10 18:00
Алания – СКА-Хаб.
 - : -
16.10 18:00
Кубань – Балтика
 - : -
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Александр Ломакин

Александр Ломакин

Енисей

 4
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 10 1 4
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 12 1 3
Кэтэлин Карп

Кэтэлин Карп

Уфа

 12 1 3
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