Гол Бадртдинова принес «КАМАЗу» победу над «Енисеем»

«КАМАЗ» на своем поле обыграл «Енисей» в матче 14-го тура первой лиги со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Ильнур Бадртдинов на 4-й минуте.

«КАМАЗ» набрал 26 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Енисей» располагается на 4-й строчке с 23 очками.

В следующем туре клуб из Набережных Челнов сыграет против «Шинника» 23 октября. «Енисей» встретится с «Уфой» на день позже.