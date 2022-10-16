«Уфа» дома потерпела поражение от «Родины»
«Родина» в гостях обыграла «Уфу» в матче 14-го тура первой лиги — 1:0.
Автором единственного мяча стал нападающий Амур Калмыков.
В турнирной таблице «Уфа» находится на 12-м месте, набрав 16 очков. «Родина» — на 16-м (11 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|13
|8
|4
|1
|23-11
|28
|
2
|Балтика
|13
|7
|5
|1
|23-14
|26
|
3
|КАМАЗ
|14
|7
|5
|2
|20-11
|26
|
4
|Енисей
|14
|6
|5
|3
|20-16
|23
|
5
|Арсенал
|13
|6
|4
|3
|20-14
|22
|
6
|Рубин
|13
|6
|4
|3
|22-16
|22
|
7
|Волгарь
|13
|5
|5
|3
|12-9
|20
|
8
|Шинник
|13
|5
|3
|5
|16-15
|18
|
9
|Динамо Мх
|13
|4
|6
|3
|10-10
|18
|
10
|СКА-Хаб.
|13
|4
|5
|4
|17-14
|17
|
11
|Нефтехимик
|13
|4
|4
|5
|11-10
|16
|
12
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|10-17
|16
|
13
|Кубань
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
14
|Краснодар-2
|13
|3
|3
|7
|9-17
|12
|
15
|Акрон
|13
|2
|6
|5
|10-19
|12
|
16
|Родина
|14
|2
|5
|7
|11-19
|11
|
17
|Велес
|13
|3
|1
|9
|11-20
|10
|
18
|Волга
|13
|1
|4
|8
|7-20
|7
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.10
|17:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 0
|16.10
|12:00
|
Уфа – Родина
|0 : 1
|16.10
|14:00
|
Велес – Арсенал
|- : -
|16.10
|15:00
|
Волга – Акрон
|- : -
|16.10
|16:00
|
Рубин – Краснодар-2
|- : -
|16.10
|17:00
|
Нефтехимик – Динамо Мх
|- : -
|16.10
|17:00
|
Волгарь – Шинник
|- : -
|16.10
|18:00
|
Алания – СКА-Хаб.
|- : -
|16.10
|18:00
|
Кубань – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|6
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|6
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Александр Ломакин
Енисей
|4
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|10
|1
|4
|
|
Сергей Дмитриев
Родина
|13
|1
|3
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|13
|1
|3
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