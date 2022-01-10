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Сухина стал начальником команды «Факела»

16:34
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Станислав Сухина подписал контракт с «Факелом» до конца сезона-2021/22. Он занял должность начальника команды, сообщает сайт клуба.

Сухина занимал должность начальника команды в «Локомотиве» с февраля 2017 года по июнь 2021 года, с московским клубом стал чемпионом России (сезон-2017/18). С августа по ноябрь 2021 года был начальником команды в ФК «Велес».

Дополнительная информация:

https://fakelfc.ru/news/view/8575-novyj-nachalnik-komandy

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Иван Шитик все материалы автора
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