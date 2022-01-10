Сухина стал начальником команды «Факела»

Станислав Сухина подписал контракт с «Факелом» до конца сезона-2021/22. Он занял должность начальника команды, сообщает сайт клуба.

Сухина занимал должность начальника команды в «Локомотиве» с февраля 2017 года по июнь 2021 года, с московским клубом стал чемпионом России (сезон-2017/18). С августа по ноябрь 2021 года был начальником команды в ФК «Велес».