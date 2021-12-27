Защитник Даниил Горовых стал футболистом «Томи»
Первым новичком «Томи» в зимнее трансферное окно стал защитник Даниил Горовых, который первую половину текущего сезона провел в астраханском «Волгаре», сообщает сайт томичей.
24-летний защитник является воспитанником «Краснодара» и московского «Спартака». Начал профессиональную карьеру в молодежном составе московского «Спартака» (31 матч, 2 гола), затем выступал за «Велес», химкинский «Олимп», «Ленинградец», СКА Ростов-на-Дону, «Сатурн».
В феврале 2021 года Даниил перешел в «Волгарь», в составе которого в прошлом сезоне дебютировал в ФНЛ (1 матч), а в текущем провел 11 матчей.
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Дополнительная информация:
https://fctomtomsk.ru/ru/news/content/zashchitnik-daniil-gorovykh-stal-futbolistom-tomi-2021-12-27
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