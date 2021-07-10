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Судейство

Судьям ФНЛ повысят гонорары

13:22
Евгений Буланов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Буланов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», рассматривается вопрос о повышении гонораров, выплачиваемых арбитрам за судейство матчей первенства России (Олимп-ФНЛ). Скорее всего, главный судья будет получать 41 тысячу рублей, ассистент — 21 тысячу.

В предыдущем сезоне главному арбитру в ФНЛ платили за игру 35 тысяч, помощнику — 17 тысяч.

В РПЛ судья получал 115 тысяч, ассистент — 55 тысяч, видеоарбитр — 57,5 тысячи, помощник видеоарбитра — 28,75 тысячи.

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Александр Бобров все материалы автора

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