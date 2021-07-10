В «Спартаке» рассказали причины отсутствия Урунова и Педро Роши в заявке второй команды
13:54
Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал «СЭ», почему полузащитник Остон Урунов и нападающий Педро Роша не попали в заявку «Спартака-2» на сезон ФНЛ.
«Урунов в «Спартаке-2», но сейчас восстанавливается от травмы, а Роша пока находится в основной команде. По Педро ведутся переговоры. До сентября мы еще можем дозаявлять футболистов на сезон ФНЛ», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее стало известно, что Педро Роша попал в заявку «Спартака» на предсезонный турнир Кубок Матч-Премьер.
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