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В «Спартаке» рассказали причины отсутствия Урунова и Педро Роши в заявке второй команды

13:54
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Директор московского «Спартака» по развитию и коммуникациям Антон Фетисов рассказал «СЭ», почему полузащитник Остон Урунов и нападающий Педро Роша не попали в заявку «Спартака-2» на сезон ФНЛ.

«Урунов в «Спартаке-2», но сейчас восстанавливается от травмы, а Роша пока находится в основной команде. По Педро ведутся переговоры. До сентября мы еще можем дозаявлять футболистов на сезон ФНЛ», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее стало известно, что Педро Роша попал в заявку «Спартака» на предсезонный турнир Кубок Матч-Премьер.

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Сергей Федоров все материалы автора

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