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Председатель Госдумы Володин: «Огромные средства должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут наши ребята»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

«В футбольных командах разрешено, чтобы выходило на поле 8 легионеров. И только трое тех, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь! Мы должны сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята. Те, кто бредят спортом, должны реализовать себя и остаться в стране. А огромные средства должны тратиться на детский и массовый спорт. И тогда на поле будут наши ребята. Мы должны поддержать Михаила Дегтярева, он сейчас аккуратно подбирает формулировки. А мы его помним, как сокола Жириновского. У него есть опора и поддержка», — заявил Володин в ходе обсуждения кандидатуры на должность Министра спорта РФ Михаила Дегтярева на пленарном заседании.

В 2022 году был принят лимит на легионеров, при котором команды РПЛ могут внести в заявку на сезон 13 иностранцев и иметь на поле не более 8 из них. Тогда же руководители РФС заявляли, что через два года лимит, возможно, придется изменить, поскольку Министерство спорта РФ настаивало на дополнительной системе мотивации молодых футболистов.

РПЛ
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«Балтика» попросила ЭСК разобрать эпизод с победным голом «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Краснодар

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П
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Локомотив

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