Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза признала ошибочным решение главного арбитра матча 25-го тура Олимп ФНЛ «Балтика» — «Торпедо» (0:0) Юнуса Кошко не назначать 11-метровый в ворота гостей на 45-й минуте встречи, сообщает пресс-служба РФС.

Комиссия рассмотрела запрос «Балтики» и решила, что Кошко должен был назначить пенальти в ворота автозаводцев.

Кроме того, ЭСК посчитала верными решения Кошко показать вторую желтую карточку полузащитнику хозяев Хуану Мануэлю Валенсии на 72-й минуте матча, а также отменить гол «Балтики» на 83-й минуте встречи.

После матча руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян резко высказался о работе Кошко, написав у себя в Instagram: «Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина».