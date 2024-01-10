В Кубке ФНЛ сыграют две команды из медиалиги и клуб из Казахстана

В розыгрыше Кубка ФНЛ примут участие шесть команд, которые будут разбиты на две группы, сообщает Metaratings.ru. Турнир пройдет с 10 по 22 февраля в Белеке.

Помимо клубов Мелбет Первой лиги в Кубке ФНЛ сыграют два представителя медиафутбола и клуб из Казахастана «Кызыл-Жар».

В первой группе сыграют «Родина», «Кызыл-Жар» и «Амкал», а во второй — «Енисей», «БроукБойз» и «Спартак-2».