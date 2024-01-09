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Газизов прокомментировал информацию о возможной аренде Москвичева в махачкалинское «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева.

«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров. Почему мы хотим вариант аренды с выкупом? Потому что в таком случае, мне кажется, есть коммерческий подход к этому и правильность решения. В «Зените» работают грамотные менеджеры. Если бы Богдан уже был устоявшимся футболистом, тогда можно было вести разговор только об аренде. Но этот парень развивается. Мы можем друг другу помочь и в то же время иметь какой-то коммерческий интерес. Я не уговариваю «Зенит». Мы находимся в нормальных деловых и теплых отношениях с руководством «Зенита». Думаю, что должно быть все хорошо. Нам бы хотелось видеть Богдана в своих рядах», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Москвичев сыграл 13 матчей в Молодежной футбольной лиге за дубль «Зенита» и пропустил 13 голов. Действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-my-nahodimsya-v-stadii-peregovorov-s-zenitom-po-moskvichevu/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
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 - : -
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Акрон – Родина
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3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
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