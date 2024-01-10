Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с Кампо

Махачкалинское «Динамо» согласовало контракт на 3,5 года с защитником Франциско Кампо, сообщает Metaratings.ru. 23-летний колумбиец на правах свободного агента присоединится к российскому клубу.

Последней командой Кампо был карагандинский «Шахтер». Он играл за клуб из Казахстана с февраля 2023 года. В 22 матчах он забил 2 гола и сделал одну голевую передачу.

В ноябре 2023 года сообщалось о том, что Кампо тренируется с командой Курбана Бердыева.