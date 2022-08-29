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Яровинский заявил, что «Рубин» не договорился с «Динамо» по условиям перехода Ильи Самошникова

Алексей Еремин
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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему сорвался переход защитника казанского клуба Ильи Самошникова в «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что россиянин провалил медосмотр.

«Мы с «Динамо» не договорились по условиям сделки. Самошников возвращается к нам обратно. Проваленный медосмотр? Это самое простое объяснение, когда не получается договориться. Была история с Денисом Макаровым, про которого писали, что он не прошел медосмотр перед переходом в «Рубин». Потом он прекрасно его прошел у нас, и так же здорово его прошел в «Динамо». Это все досужие домыслы», — цитирует Metaratings.ru Яровинского.

Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/yarovinskiy-my-s-dinamo-ne-dogovorilis-po-usloviyam-sdelki-samoshnikov-vozvrashchaetsya-obratno-1347624/
Илья Самошников
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 7 5 2 0 13-4 17
2
 Балтика 7 4 2 1 13-8 14
3
 Алания 7 4 2 1 11-6 14
4
 Рубин 7 3 3 1 12-7 12
5
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
6
 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
7
 Волгарь 7 3 2 2 6-5 11
8
 Енисей 6 3 2 1 9-8 11
9
 Арсенал 6 2 3 1 9-6 9
10
 СКА-Хаб. 7 2 2 3 11-10 8
11
 Шинник 7 2 2 3 10-10 8
12
 Уфа 7 2 2 3 5-9 8
13
 Кубань 7 2 1 4 8-10 7
14
 Краснодар-2 7 2 1 4 5-8 7
15
 Велес 7 2 0 5 6-11 6
16
 Родина 7 1 3 3 6-9 6
17
 Волга 7 1 1 5 6-14 4
18
 Акрон 7 1 1 5 5-15 4
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33 тур
34 тур
27.08 14:00
Велес – Кубань
 3 : 1
27.08 16:00
Акрон – Балтика
 1 : 3
27.08 17:00
СКА-Хаб. – Родина
 2 : 1
27.08 18:00
Шинник – Уфа
 3 : 0
27.08 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 0 : 1
27.08 19:00
Алания – Волга
 1 : 2
27.08 19:00
Краснодар-2 – Динамо Мх
 0 : 1
28.08 18:00
Рубин – КАМАЗ
 1 : 1
29.08 20:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 5
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
Илья Грузнов

Илья Грузнов

Шинник

 4
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 5
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 3
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 6 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 5 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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