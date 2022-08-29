Яровинский заявил, что «Рубин» не договорился с «Динамо» по условиям перехода Ильи Самошникова

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему сорвался переход защитника казанского клуба Ильи Самошникова в «Динамо». Ранее «Чемпионат» сообщал, что россиянин провалил медосмотр.

«Мы с «Динамо» не договорились по условиям сделки. Самошников возвращается к нам обратно. Проваленный медосмотр? Это самое простое объяснение, когда не получается договориться. Была история с Денисом Макаровым, про которого писали, что он не прошел медосмотр перед переходом в «Рубин». Потом он прекрасно его прошел у нас, и так же здорово его прошел в «Динамо». Это все досужие домыслы», — цитирует Metaratings.ru Яровинского.

Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал две результативные передачи.