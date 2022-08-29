Источник: переход Самошникова из «Рубина в «Динамо» сорвался

Переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался, информирует «Чемпионат».

По данным источника, 24-летний россиянин провалил медосмотр. Как ранее сообщал «СЭ», он должен был пройти сегодня, 29 августа.

Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.