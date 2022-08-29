Источник: переход Самошникова из «Рубина в «Динамо» сорвался
Переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался, информирует «Чемпионат».
По данным источника, 24-летний россиянин провалил медосмотр. Как ранее сообщал «СЭ», он должен был пройти сегодня, 29 августа.
Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.
Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.
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|1
|1
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|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|
5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
6
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|7
|3
|4
|0
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|
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|
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|7
|2
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|
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|2
|3
|2
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|9
|
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|7
|2
|2
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|1
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|
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|2
|0
|5
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|
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|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|
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|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
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|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
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|1
|1
|
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Торпедо М
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|1
|0
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