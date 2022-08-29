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Сегодня, 15:46

Источник: переход Самошникова из «Рубина в «Динамо» сорвался

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Переход защитника «Рубина» Ильи Самошникова в «Динамо» сорвался, информирует «Чемпионат».

По данным источника, 24-летний россиянин провалил медосмотр. Как ранее сообщал «СЭ», он должен был пройти сегодня, 29 августа.

Ранее стало известно, что «Динамо» заплатит «Рубину» за защитника 3 миллиона евро.

Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за команду и сделал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4800547-perehod-samoshnikova-iz-rubina-v-dinamo-sorvalsya-ob-etom-chempionatu-soobschil-istochnik.html
Илья Самошников
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
9
1
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3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
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 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
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11
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 Факел 7 0 4 3 9-16 4
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16
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