«Спартак-2» сыграл вничью с «Торпедо»

Во втором туре чемпионата Олимп — ФНЛ «Спартак-2» принимал «Торпедо». Команды обменялись голами в первом тайме, а встреча закончилась вничью — 1:1.

Олимп — ФНЛ

2-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Торпедо М» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Гордюшенко, 32 (0:1). Нимели, 44 (1:1).

«Спартак-2» (Москва): Поплевченков, Литвинов, Воропаев, Петрунин, Тигиев (Баду, 90+1), Дьяков, Бакалюк, Оганесян, Денисов (Кожедуб, 66), Игнатов (Васильев, 77), Нимели (Миронов, 82).

«Торпедо М» (Москва): Ботнарь, Евдокимов (Шустиков, 46), Лях (Шоркин, 46), Самсонов, Берковский, Гордюшенко (Дворецков, 84), Нетфуллин, Адаев (Рязанцев, 80), Магаль, Лебеденко (Кертанов, 59), Сергеев.

Предупреждения: Лях, 17. Евдокимов, 24. Нимели, 33. Магаль, 42. Шоркин, 48. Игнатов, 63. Кертанов, 89. Поплевченков, 90+3.

Судья: Шадыханов (Москва).

8 августа. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Акрон» (Тольятти) — «Шинник» (Ярославль) — 2:1 (0:0)

Голы: Низамутдинов, 58 (0:1). Газданов, 61 (1:1). Верхунов, 82 (2:1).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Друковский (Киряков, 54), Верхунов, Елеев, Садыков, Дудиков, Герюгов, Малаховский (Газданов, 60), Пьянченко (Вахтеев, 13), Чудин, Иванников (Титов, 62).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Евсеев, Кутин, Стешин (Стрелов, 75), Покидышев, Щадин (Низамутдинов, 57), Наседкин (Дорофеев, 24), Зинков, Олейников (Тананеев, 90+2), Гонгапшев (Пухов, 75), Самодин.

Предупреждения: Наседкин, 15. Герюгов, 54. Верхунов, 57. Кутин, 89.

Судья: Жабченко (Краснодар).

8 августа. Самара. Стадион «Самара Арена».