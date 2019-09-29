«СКА-Хабаровск» забил три мяча в ворота «Ротора», но пропустил пять

В матче 15-го тура первенства Олимп — ФНЛ «Ротор» дома обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 5:3. Волгоградцы в турнирной таблице лиги занимают третье место.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «СКА-Хабаровск» — 5:3 (4:3)

Голы: Ткачук, 11 (1:0). Горбунов, 13 (2:0). Ткачук, 15 (3:0). Кацаев, 22 (3:1). Муллин, 31 (4:1). Кацаев, 36 (4:2). Брагин, 45 (4:3). Ткачук, 75 (5:3).

«Ротор»: Нестеренко, Ненахов, Хомуха, Удалый, Ткачук (Николаев, 89), Горбунов (Евсеев, 73), Султонов, Попов, Фатуллаев, Песегов, Муллин.

«СКА-Хабаровск»: Обухов, Мищенко, Шляков, Суслов (Труфанов, 90+1), Зайцев (Кацаев, 20), Асани (Эльмурзаев, 21), Оанча (Сато, 66), Камилов, Малеев, Базелюк, Брагин (Матвийчук, 85).

Предупреждения: Песегов, 44. Хомуха, 65. Шляков, 85. Ткачук, 89.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

29 сентября. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».