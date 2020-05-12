«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с полузащитником Квеквескири

«СКА-Хабаровск» подписал новый контракт с полузащитником Ираклием Квеквескири. Новое соглашение рассчитано на год, сообщает Instagram клуба ФНЛ.

— Без сомнений поставил свою подпись под новым контрактом. Это уже мой третий год в Хабаровске, и я полностью привык к клубу и к городу. Я уже почти дальневосточник, свой, местный парень, — сказал 30-летний футболист. — Не скрою, варианты были, но я и сам хотел остаться в Хабаровске. Я вообще не очень люблю менять команды. Мечтал бы всю жизнь выступать за один клуб, но, к сожалению, не получилось. Теперь я обосновался на Дальнем Востоке и хотел бы тут играть до старости и потом спокойненько уйти на пенсию.

За «СКА-Хабаровск» Квеквескири выступает с лета 2018 года. Он провел за российскую команду 55 матчей, в которых забил 3 гола.