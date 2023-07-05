«Шинник» объявил об аренде защитника Котина у «Ростова»

Защитник «Ростова» Никита Котин проведет сезон-2023/24 в «Шиннике», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Футболист выступал за молодежные команды «Крылья Советов» и ЦСКА, за омский «Иртыш» и «Ростов».

В минувшем сезоне провел в «Соколе» 28 матчей, в которых забил 2 мяча.