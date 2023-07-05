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Сегодня, 09:30

Полузащитник Абдоков: «Кубань» — приоритет для меня»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о продлении контракта с клубом на два года.

«Очень рад, что продлил контракт с «Кубанью» еще на два года. Новое соглашение позволяет и мне, и клубу чувствовать себя более уверенно. Никуда не рвался из «Кубани» в это межсезонье. Наоборот, считал этот вариант приоритетным для себя. Мы решили задачу, которая стояла перед командой, у меня самого получился очень неплохой сезон, поэтому не видел смысла что-то менять. Был ли интерес от других клубов? Слышал разговоры на эту тему, но не более того. На данный момент, считаю, правильнее и полезнее остаться в «Кубани». У нас хорошая команда, постараемся выступить как можно лучше в следующем первенстве ФНЛ и порадовать болельщиков. Всегда ждем их на трибунах нашего стадиона»

Также Абдоков ответил на вопрос о задачах на следующий сезон.

«Не хочется ничего обещать, просто нужно сделать свою работу на максимуме и тогда все будет хорошо. Ничего не буду говорить и про личные цели. Прекрасно понимаю, что атакующий игрок должен забивать, отдавать голевые передачи, но самое главное — быть полезным для команды, помогать ей набирать очки и двигаться вверх по турнирной таблице», — сказал Абдоков «СЭ».

В прошлом сезоне Абдоков провел 36 матчей, забил 12 голов и отдал 1 ассист.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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СКА-Хаб. – Арсенал
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Динамо Мх – Алания
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 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
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3.06 14:00
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