«Химки» обыграли «Шинник» в матче первой лиги

«Химки» на выезде обыграли «Шинник» в матче 4-го тура первой лиги — 2:1.

Голы в составе подмосковного клуба забили Олег Исаенко (20-я минута) и Захар Волков (45-я). За клуб из Ярославля голом отметился Илья Рубцов (31-я).

«Химки» с 6 очками занимают седьмое место в турнирной таблице первой лиги, «Шинник» — 14-й (3 балла).