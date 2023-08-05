«Тюмень» разгромила «Ленинградец» в матче первой лиги

«Тюмень» обыграла «Ленинградец» в матче 4-го тура первой лиги — 4:0. Команды играли на стадионе «Геолог».

Голами в матче отметились Никита Печенкин (26-я минута), Руслан Байтуков (49-я), Иван Маркелов (78-я) и Александр Бем (90+2-я).

Для «Тюмени» эта победа стала третьей в сезоне, команда занимает второе место в турнирной таблице с 9 очками. «Ленинградец» находится на девятой строчке с 5 баллами.