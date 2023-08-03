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Сегодня, 20:00

ФНЛ: расписание трансляций матчей 4-го тура

«Шинник» сыграет с «Химками» 5 августа.
Валентина Глазко
Корреспондент
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Футболисты «Химок» радуются голу.
Фото ФК «Химки», Telegram

В субботу, 5 августа, стартует 4-й тур первой лиги тремя матчами: «Шинник» — «Химки», «Тюмень» — «Ленинградец» и «Торпедо» — «Сокол».

Расписание 4-го тура первой лиги по футболу:

5 августа. 16:00. «Шинник» — «Химки»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

5 августа. 17:00. «Тюмень» — «Ленинградец»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

5 августа. 18:00. «Торпедо» — «Сокол»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 16:00. «Акрон» — «Алания»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 18:00. «Родина» — «СКА Хабаровск»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 18:00. «Нефтехимик» — «Черноморец»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 18:30. «Кубань» — «Волгарь»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

6 августа. 19:00. «Динамо Махачкала» — «КАМАЗ »

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

7 августа. 19:00. «Арсенал Тула» — «Енисей»

Онлайн-трансляция / Видеотрансляция в группе лиги во «ВКонтакте»

Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Первая лига
ФК Акрон
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Нефтехимик
ФК Химки
ФК Шинник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 3 3 0 0 11-2 9
2
 Торпедо 3 2 1 0 5-2 7
3
 Алания 3 2 1 0 4-1 7
4
 СКА-Хаб. 3 2 0 1 4-1 6
5
 Тюмень 3 2 0 1 4-3 6
6
 Сокол 3 2 0 1 4-6 6
7
 Родина 3 1 2 0 5-1 5
8
 Ленинградец 3 1 2 0 2-1 5
9
 Динамо Мх 3 1 1 1 2-2 4
10
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
11
 Нефтехимик 3 1 0 2 2-3 3
12
 Шинник 3 1 0 2 4-6 3
13
 Химки 3 1 0 2 3-5 3
14
 КАМАЗ 3 1 0 2 2-4 3
15
 Черноморец 3 0 3 0 2-2 3
16
 Арсенал 3 0 2 1 1-5 2
17
 Волгарь 3 0 0 3 3-8 0
18
 Кубань 3 0 0 3 1-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
5.08 16:00
Шинник – Химки
 - : -
5.08 17:00
Тюмень – Ленинградец
 - : -
5.08 18:00
Торпедо – Сокол
 - : -
6.08 16:00
Акрон – Алания
 - : -
6.08 18:00
Нефтехимик – Черноморец
 - : -
6.08 18:00
Родина – СКА-Хаб.
 - : -
6.08 18:30
Кубань – Волгарь
 - : -
6.08 19:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 - : -
7.08 19:00
Арсенал – Енисей
 - : -
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ЖК
Г
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 3
Владлен Бабаев

Владлен Бабаев

Сокол

 2
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 2
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 2
Вадим Конюхов

Вадим Конюхов

Акрон

 1
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 2 0 0
Залимхан Юсупов

Залимхан Юсупов

Динамо

 3 0 3
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