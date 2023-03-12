«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» в матче первой лиги

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«Енисей» в гостях сыграл вничью с «Шинником» в матче 22-го тура первой лиги — 2:2.

В составе хозяев отличились Игорь Соколов и Илья Грузнов.

За «Енисей» забили Александр Ломакин и Денис Самойлов.

«Шинник» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы первой лиги, набрав 29 очков за 22 марта.

«Енисей» занимает 4-е место с 38 очками за 22 игры.