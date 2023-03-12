«Родина» обыграла «Арсенал» в матче первой лиги

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«Родина» в гостях обыграла «Арсенал» в матче 22-го тура первой лиги — 3:2.

В составе тульской команды отличились Ираклий Манелов и Иван Козлов.

За «Родину» забили Мухаммад Султонов, Заурбек Плиев и Амур Калмыков.

«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 33 очка за 22 матча.

«Родина» находится на 12-й строчке с 28 очками за 22 игры.