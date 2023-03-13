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Сегодня, 11:04

Голкипера тульского «Арсенала» Коченкова пригласили в сборную Киргизии

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Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков может начать выступать за сборную Киргизии.

«Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его. Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы сборной.

35-летний голкипер родился в Бишкеке — современной столице Киргизии. Он является воспитанником «Локомотива». С августа 2021 года Коченков выступает за тульский «Арсенал». В текущем сезоне он провел 9 матчей в Первой лиге, пропустил 12 мячей и дважды отстоял на ноль.

Источник: https://tass.ru/sport/17247715
Антон Коченков
Футбол
Сборная Киргизии по футболу
ФК Арсенал (Тула)
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«Енисей» сыграл вничью с «Шинником» в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 22 12 7 3 38-23 43
3
 Алания 21 11 6 4 37-23 39
4
 Енисей 22 10 8 4 32-24 38
5
 СКА-Хаб. 22 9 6 7 38-26 33
6
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
7
 Арсенал 22 9 6 7 30-28 33
8
 КАМАЗ 22 8 8 6 27-23 32
9
 Динамо Мх 22 7 9 6 16-16 30
10
 Шинник 22 8 5 9 24-25 29
11
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
12
 Родина 22 7 7 8 24-28 28
13
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 21 5 4 12 19-24 19
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
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11.03 15:00
Акрон – КАМАЗ
 2 : 0
12.03 14:00
Велес – Нефтехимик
 4 : 1
12.03 15:00
Краснодар-2 – Балтика
 0 : 3
12.03 15:00
Рубин – Волга
 1 : 0
12.03 15:00
Волгарь – Уфа
 1 : 0
12.03 16:00
Арсенал – Родина
 2 : 3
12.03 16:00
Шинник – Енисей
 2 : 2
12.03 17:00
СКА-Хаб. – Динамо Мх
 0 : 1
13.03 17:00
Алания – Кубань
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

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 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

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Шинник

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Велес

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