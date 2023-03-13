Голкипера тульского «Арсенала» Коченкова пригласили в сборную Киргизии

Вратарь тульского «Арсенала» Антон Коченков может начать выступать за сборную Киргизии.

«Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его. Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы сборной.

35-летний голкипер родился в Бишкеке — современной столице Киргизии. Он является воспитанником «Локомотива». С августа 2021 года Коченков выступает за тульский «Арсенал». В текущем сезоне он провел 9 матчей в Первой лиге, пропустил 12 мячей и дважды отстоял на ноль.