Савин: «Надо прекращать смотреть на паспорт. Футбол международен»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин объяснил, почему команду возглавил испанский специалист Пеп Клотет.

«Начиная с первой встречи с Жозепом, понимали, что это наш человек. Он был далеко не первым кандидатом, которого рассматривали, но, когда встретились с ним, нам стало все понятно. По идеологии, по тому, что мы ожидали от тренера, по футболу, который он хочет выстраивать, по тому, как умеет работать с игроками, как он в долгосрочную перспективу смотрит, совпадение произошло 100-процентное. Мы каждый день с ним общаемся. Вместе выстраиваем спортивную состовляющую клуба.

В мире, котором мы живем, надо прекращать смотреть на паспорт. В первую очередь все должны быть профессионалами: игроки, тренеры, врачи, любой персонал в современном футболе. Футбол международен. Если ты максимально понимаешь футбол, то у тебя везде может получиться. Понятное, что нужно время на адаптацию, но при профессиональном отношении у тебя будет получаться», — сказал Савин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После четырех туров в ФНЛ «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.