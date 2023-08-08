Президент «Торпедо» Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, как формируется бюджет московского клуба и каким должно быть будущее.

«Трансферы, которые были, это вложение в наше будущее. Очень часто цифры, звучащие в медиа, очень далеки от реальности. Сколько мы потратили на трасферы, нету клубов с таким бюджетом. Не скажу точную цифру, но точно меньше, чем бюджет самого бюджетного клуба в ФНЛ. Очень часто цифры рисуются где-то даже с лишним ноликом. Может быть кому-то это интересно, но далеко от правды. Мы живем сезонами. На этот сезон бюджет корректировался с пониманием, что мы будем в ФНЛ. Дальше будем смотреть, где будем находиться весной. Мы понимаем, куда двигаемся дальше с точки зрения развития клуба, поэтому перераспредили бюджет — увеличили бюджеты на академию, на вторую команду, потому что это будущее «Торпедо».

У нас есть видение на ближайшие 5-7 лет, и мы понимаем, к чему хотим прийти. Акционеры заверили, что в этом направлении будем двигаться. Хотим быть сильным московским клубом с большой аудиторией. Должны вернуться в РПЛ и закрепиться в верхней части. Понимаем, что благодаря качественной работе можем вернуть «Торпедо» славу, которая когда-то была, но это долгий путь», — сказал Савин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После четырех туров в ФНЛ «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.