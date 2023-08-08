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Сегодня, 00:58

Президент «Торпедо» Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, как формируется бюджет московского клуба и каким должно быть будущее.

«Трансферы, которые были, это вложение в наше будущее. Очень часто цифры, звучащие в медиа, очень далеки от реальности. Сколько мы потратили на трасферы, нету клубов с таким бюджетом. Не скажу точную цифру, но точно меньше, чем бюджет самого бюджетного клуба в ФНЛ. Очень часто цифры рисуются где-то даже с лишним ноликом. Может быть кому-то это интересно, но далеко от правды. Мы живем сезонами. На этот сезон бюджет корректировался с пониманием, что мы будем в ФНЛ. Дальше будем смотреть, где будем находиться весной. Мы понимаем, куда двигаемся дальше с точки зрения развития клуба, поэтому перераспредили бюджет — увеличили бюджеты на академию, на вторую команду, потому что это будущее «Торпедо».

У нас есть видение на ближайшие 5-7 лет, и мы понимаем, к чему хотим прийти. Акционеры заверили, что в этом направлении будем двигаться. Хотим быть сильным московским клубом с большой аудиторией. Должны вернуться в РПЛ и закрепиться в верхней части. Понимаем, что благодаря качественной работе можем вернуть «Торпедо» славу, которая когда-то была, но это долгий путь», — сказал Савин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После четырех туров в ФНЛ «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 4 4 0 0 12-2 12
2
 Тюмень 4 3 0 1 8-3 9
3
 Сокол 4 3 0 1 5-6 9
4
 СКА-Хаб. 4 2 1 1 5-2 7
5
 Торпедо 4 2 1 1 5-3 7
6
 Алания 4 2 1 1 4-2 7
7
 Химки 4 2 0 2 5-6 6
8
 КАМАЗ 4 2 0 2 3-4 6
9
 Родина 4 1 3 0 6-2 6
10
 Арсенал 4 1 2 1 3-5 5
11
 Ленинградец 4 1 2 1 2-5 5
12
 Нефтехимик 4 1 1 2 3-4 4
13
 Динамо Мх 4 1 1 2 2-3 4
14
 Черноморец 4 0 4 0 3-3 4
15
 Енисей 4 1 0 3 2-5 3
16
 Шинник 4 1 0 3 5-8 3
17
 Кубань 4 1 0 3 3-6 3
18
 Волгарь 4 0 0 4 3-10 0
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5.08 16:00
Шинник – Химки
 1 : 2
5.08 17:00
Тюмень – Ленинградец
 4 : 0
5.08 18:00
Торпедо – Сокол
 0 : 1
6.08 16:00
Акрон – Алания
 1 : 0
6.08 18:00
Нефтехимик – Черноморец
 1 : 1
6.08 18:00
Родина – СКА-Хаб.
 1 : 1
6.08 18:30
Кубань – Волгарь
 2 : 0
6.08 20:00
Динамо Мх – КАМАЗ
 0 : 1
7.08 19:00
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