Президент «Торпедо» Савин рассказал, сколько клуб потратил на трансферы
Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал, как формируется бюджет московского клуба и каким должно быть будущее.
«Трансферы, которые были, это вложение в наше будущее. Очень часто цифры, звучащие в медиа, очень далеки от реальности. Сколько мы потратили на трасферы, нету клубов с таким бюджетом. Не скажу точную цифру, но точно меньше, чем бюджет самого бюджетного клуба в ФНЛ. Очень часто цифры рисуются где-то даже с лишним ноликом. Может быть кому-то это интересно, но далеко от правды. Мы живем сезонами. На этот сезон бюджет корректировался с пониманием, что мы будем в ФНЛ. Дальше будем смотреть, где будем находиться весной. Мы понимаем, куда двигаемся дальше с точки зрения развития клуба, поэтому перераспредили бюджет — увеличили бюджеты на академию, на вторую команду, потому что это будущее «Торпедо».
У нас есть видение на ближайшие 5-7 лет, и мы понимаем, к чему хотим прийти. Акционеры заверили, что в этом направлении будем двигаться. Хотим быть сильным московским клубом с большой аудиторией. Должны вернуться в РПЛ и закрепиться в верхней части. Понимаем, что благодаря качественной работе можем вернуть «Торпедо» славу, которая когда-то была, но это долгий путь», — сказал Савин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
После четырех туров в ФНЛ «Торпедо» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|4
|4
|0
|0
|12-2
|12
|
2
|Тюмень
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Сокол
|4
|3
|0
|1
|5-6
|9
|
4
|СКА-Хаб.
|4
|2
|1
|1
|5-2
|7
|
5
|Торпедо
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|
6
|Алания
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|
7
|Химки
|4
|2
|0
|2
|5-6
|6
|
8
|КАМАЗ
|4
|2
|0
|2
|3-4
|6
|
9
|Родина
|4
|1
|3
|0
|6-2
|6
|
10
|Арсенал
|4
|1
|2
|1
|3-5
|5
|
11
|Ленинградец
|4
|1
|2
|1
|2-5
|5
|
12
|Нефтехимик
|4
|1
|1
|2
|3-4
|4
|
13
|Динамо Мх
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
14
|Черноморец
|4
|0
|4
|0
|3-3
|4
|
15
|Енисей
|4
|1
|0
|3
|2-5
|3
|
16
|Шинник
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
17
|Кубань
|4
|1
|0
|3
|3-6
|3
|
18
|Волгарь
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|5.08
|16:00
|
Шинник – Химки
|1 : 2
|5.08
|17:00
|
Тюмень – Ленинградец
|4 : 0
|5.08
|18:00
|
Торпедо – Сокол
|0 : 1
|6.08
|16:00
|
Акрон – Алания
|1 : 0
|6.08
|18:00
|
Нефтехимик – Черноморец
|1 : 1
|6.08
|18:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|1 : 1
|6.08
|18:30
|
Кубань – Волгарь
|2 : 0
|6.08
|20:00
|
Динамо Мх – КАМАЗ
|0 : 1
|7.08
|19:00
|
Арсенал – Енисей
|2 : 0
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Вадим Конюхов
Акрон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|3
|0
|0