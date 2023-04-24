Салтыков заявил, что Калешин спокойно может возглавить любой клуб РПЛ
Полузащитник «Акрона» Никита Салтыков оценил перспективы главного тренера команды Евгения Калешина возглавить один из клубов РПЛ.
«Евгений Игоревич спокойно может возглавить любой клуб РПЛ. Моё мнение — это топ-тренер, топ-психолог, топ-тактик. Мне было бы очень интересно понаблюдать за его командой, которая бы находилась на самом высоком уровне в России. Он добился бы с ней положительных результатов», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.
Калешин работает в «Акроне» с сентября 2022 года. Под его руководством команда проиграла только два из 20-ти матчей в Первой лиге и дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России, выбив по ходу турнира «Спартак».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|28
|15
|12
|1
|49-25
|57
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|28
|13
|9
|6
|44-30
|48
|
4
|Енисей
|28
|11
|12
|5
|35-29
|45
|
5
|Волгарь
|28
|11
|10
|7
|33-26
|43
|
6
|Динамо Мх
|28
|10
|10
|8
|21-20
|40
|
7
|Нефтехимик
|28
|10
|9
|9
|27-24
|39
|
8
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
9
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
|
10
|КАМАЗ
|28
|9
|10
|9
|30-29
|37
|
11
|Шинник
|28
|10
|6
|12
|31-34
|36
|
12
|Родина
|28
|9
|9
|10
|31-34
|36
|
13
|Акрон
|28
|7
|14
|7
|28-31
|35
|
14
|Кубань
|28
|8
|8
|12
|31-32
|32
|
15
|Велес
|28
|8
|4
|16
|28-44
|28
|
16
|Уфа
|28
|6
|7
|15
|27-38
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|28
|5
|7
|16
|18-45
|22
|28.04
|16:00
|
Уфа – Динамо Мх
|- : -
|29.04
|00:00
|
Велес – Шинник
|- : -
|29.04
|00:00
|
Енисей – Родина
|- : -
|29.04
|00:00
|
КАМАЗ – Волгарь
|- : -
|29.04
|00:00
|
Нефтехимик – Балтика
|- : -
|29.04
|00:00
|
Кубань – Акрон
|- : -
|29.04
|00:00
|
Рубин – СКА-Хаб.
|- : -
|29.04
|00:00
|
Волга – Краснодар-2
|- : -
|1.05
|14:30
|
Алания – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|26
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|26
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9