В «Севастополе» сообщили, что отправили документы для прохождения лицензирования в ФНЛ

Директор «Севастополя» Валерий Чалый заявил, что клуб отправил в ФНЛ документы для прохождения лицензирования.

«Да, ФНЛ прислала нам договор. Сегодня отправили его и документы для лицензирования в ФНЛ и в РФС», — приводит «РБ Спорт» слова Чалого.

Ранее сообщалось, что на днях ФНЛ разослала в «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» договоры о принятии во вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

Процедура аттестации крымских клубов в ФНЛ запланирована на 17-23 мая. Окончательное решение станет известно ориентировочно 24 числа.